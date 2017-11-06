Москва, 6 ноября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Нарушения общественного порядка стали причиной задержания более 260 человек в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Keith Allison Арест

«5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанных доставили для разбирательства в территориальные отделы полиции. На них были оформлены протоколы об административных правонарушениях.

Речь идет об участниках несанкционированных акций на Тверской улице и Манежной площади. Некоторые из задержанных имели при себе холодное или травматическое оружие, передают «Вести».

Ранее ИА REGNUM информировало о задержании нескольких человек на Манежной площади и в районе Тверского бульвара. По неподтвержденным данным, задержания произошли и на Пушкинской площади.

Напомним, ранее бывший политик Вячеслав Мальцев, бежавший из России во Францию, создал экстремистское движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он провозгласил целью движения революцию, назначив ее на 5 ноября 2017 года.

3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки организации, действовавшей в Московском регионе. Члены движения готовили резонансные экстремистские акции, собираясь поджечь административные здания и атаковать сотрудников полиции. У задержанных активистов было изъято холодное и травматическое оружие, маски, составляющие для приготовления «коктейлей Молотова».

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