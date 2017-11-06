Лондон, 6 ноября, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Около £10 млн ($13 млн), принадлежащих королеве Великобритании Елизавете II, были инвестированы в офшоры. Об этом свидетельствуют отчеты Paradise Papers, обнародованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), передает Би-би-си.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

В 2004—2005 годах средства британского монарха были вложены в фонды, зарегистрированные на Каймановых и Бермудских островах. Операции были произведены с доходами королевы от герцогства Ланкастер. Елизавета II владеет в этом регионе недвижимостью, стоимость которой составляет £500 млн ($654 млн).

Вещательная корпорация отмечает, что в таких инвестициях нет ничего незаконного, о возможном уклонении монарха от уплаты налогов также речь не идет. Однако может возникнуть вопрос о том, должны ли средства королевы инвестироваться в офшоры.

По словам директора финансовой службы герцогства Ланкастер Криса Эдкока, в основе инвестиционной стратегии региона лежат рекомендации профильных консультантов. Герцогство вкладывало средства только в те фонды, которые пользовались большим уважением его специалистов по инвестициям, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября базирующийся в Вашингтоне консорциум ICIJ обнародовал данные о деятельности офшорных компаний, которые касаются ряда мировых политиков. Архив, включающий примерно 13,4 млн документов, получил название Paradise Papers. В нем содержатся, предположительно, материалы юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах. Они охватывают период более 50 лет.

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