Вашингтон, 6 ноября, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Документы о деятельности офшорных компаний, в которых упоминаются более 100 мировых политиков, обнародованы в США. Материалы опубликованы на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

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В 2016 году консорциум ICIJ уже публиковал данные об офшорных компаниях, посредством которых перекачивались финансовые средства ряда известных политиков и бизнесменов. Пакет из более чем 11 млн документов стал известен как «Панамские документы».

Новый офшорный архив, состоящий из примерно 13,4 млн документов, получил название Paradise Papers. Он включает, предположительно, материалы юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах. В документах содержатся данные за более чем 50 лет.

В архиве упоминаются премьер-министр Канады Джастин Трюдо, члены администрации президента США Дональда Трампа, приближенные британской королевы Елизаветы II, а также компании Apple, Uber, Nike и другие.

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Напомним, 25 октября издание The Telegraph сообщило об утечке конфиденциальных данных из офшорной компании Appleby. Сообщалось, что речь идет о хакерской атаке, последствия которой могут отразиться на самых состоятельных людях в мире. Британские миллиардеры приступили к работе с юристами и PR-компаниями, чтобы уберечь свою репутацию.

Взлом серверов Appleby произошел еще в 2016 году, однако компания опровергла утечку данных. Отмечалось, что представители ICIJ решили обнародовать ряд документов, подтверждающих факт того, что конфиденциальные сведения все же попали в чужие руки.