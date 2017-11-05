Магас, 5 ноября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. В Назрановском районе Ингушетии ликвидированы двое бандитов, совершившие нападение на блок-пост ДПС. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

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«Оба нападавших уничтожены сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающих усиление постов, — заявил Евкуров. — Личности нападавших устанавливаются».

По его словам, в отношении всех, кто причастен к нападению на пост ДПС, будут приняты жесткие меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Ингушетии группа неизвестных совершила нападение на блок-пост ДПС. Инцидент произошел в районе селения Яндаре Назрановского района.

По последним данным, в результате инцидента погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

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