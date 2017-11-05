Москва, 5 ноября, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Победить капитализм не только можно, но и нужно. Иначе человечества, в том виде, в котором мы его знаем, не станет, — заявил греческий политический аналитик Димитрис Константакопулос 5 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM на собрании представителей левых сил Европы и России в клубе «София».

Василий Хромов Красная Весна Димитрис Константакопулос

По мнению Димитриса, время социальной политики европейских государств давно прошло.

«Социальная политика возникла не из благих намерений правящего класса. Она была необходима, поскольку существовал СССР, имелось сильное левое движение в Европе. Европейские имущие классы боялись их и предоставляли людям социальные блага. В условиях наднационального финансового капитализма у них больше нет возможности проводить ту же политику.

В современной Европе мы видим нападение на социальные и демократические права людей, падение уровня жизни населения. Я думаю, что это — первая проблема, которую левые должны озвучить».

Вместе с тем, Димитрис высказал опасение, что левых в Европе больше нет. Связано это с тем, что от них ждут совершенно нового видения мира. А такового у существующих партий нет.

«У нас нет готового ответа. Марксизм является важным инструментом социального анализа, но это не идеологическая догма. По опыту СССР мы знаем, что недостаточно отнять у имущего класса средства производства, чтобы освободить людей. После этого перед вами встанет три проблемы.

Первая — нельзя в долгой перспективе развивать особый вид цивилизации, если находишься в окружении сильных сторонников другой модели. На этот вопрос у меня также нет ответа.

Вторая — то, что можно назвать биолого-социальным багажом людей. Каждый человек несет в себе осколки 10 000 лет истории человечества, которые не могут исчезнуть за 5−10 лет, как думали большевики. Они думали, что отменят религию, проделают иные колоссальные изменения, не понимая всю глубину и силу потребностей, которые удовлетворяли эти вещи.

Третья — люди, будучи смертны, нуждаются в смысле жизни. Это может послужить основой как для хороших дел, так и для плохих.

В общем, мы встречаемся с многими другими вопросами, помимо нового экономического устройства общества, хотя и это довольно трудно».

Перед левыми в экономическом плане стоит проблема переходного периода от капитализма к социализму, когда рынок и план сосуществуют и борются друг с другом.

«Я уверен, что мы должны ввести общественную собственность на основные средства производства. Я не имею в виду каждую фабрику, каждое предприятие, каждый магазин. Только основное: финансовый сектор, главные банки, нефть и газ, крупную индустрию страны.

Это создает иную проблему — проблему государственного управления. Мы, в итоге, так и не достигли соглашения по форме общественного управления. Должен ли это быть режим государственного управления имуществом, или режим, когда само общество управляет своей экономикой?

Мы можем определить социализм как, в самом общем виде, самоуправление. Общество, которое правит само над собой. Но у нас нет точного примера этой модели. Есть только некое представление, основанное на элементах управления в Югославии, Алжире — но это были очень ограниченные эксперименты самоуправления.

Зато у нас достаточно опыта именно государственного управления имуществом. Но эта система показала, что она не работает. Так, в Советском союзе, например, все оказалось в руках номенклатуры. Это не социализм. Хотя это и не капитализм. Социализм должен создать высшую формой человеческой активности в обществе, которое регулирует само себя».

Напомним, что 5 ноября в Москве открылось собрание клуба «София», на котором представители левых движений России и Европы размышляют на тему того, какой должна быть «левая» альтернатива в современном мире.