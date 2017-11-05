Москва, 5 ноября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Сообщение о возможном взрыве в Большом театре в центре Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в источник в экстренных службах.

DmitriyGuryanov Большой театр

«Ничего подозрительного обнаружено не было», — сказал источник, добавив, что проверка здания уже завершена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Москве из здания Большого театра эвакуировали около 700 человек.

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