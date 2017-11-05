Санкт-Петербург, 5 ноября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В ноябре 2017 года на судостроительном заводе «Пелла» под Петербургом будет спущен на воду первый серийный малый ракетный корабль (МРК) «Тайфун» проекта 22 800 («Каракурт»). Об этом сообщил 5 ноября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации Малые ракетные корабли проекта 22800

Проект «Каракурт» разработан Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Малые ракетные корабли этого проекта имеют водоизмещение до 800 тонн, развивают скорость более 30 узлов. Они отличаются высокой маневренностью и мореходность, а также малозаметны для радиолокационных средств обнаружения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закладка корабля «Тайфун» была осуществлена 24 декабря 2015 года. При этом головной корабль проекта 22 800 «Ураган», спущенный на воду в июле 2017 года, сейчас достраивается у причальной стенки завода «Пелла».

Как отмечают на предприятии, малый ракетный корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

Длина корабля — около 67 м, ширина — 11 метров, дальность плавания до 2500 миль.

Вооружение: ракетный комплекс «Калибр-НК», артустановка калибра 76,2 мм, две артустановки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемёт «Корд».

МРК оснащён современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными ЗРК.

Судостроительный завод «Пелла» специализируется на производстве современных многофункциональных морских судов. Выпускает технику гражданского и военного назначения.