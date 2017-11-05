Вашингтон, 5 ноября, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не были заинтересованы в избрании президентом США представителя Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом, как передает НТВ, заявил сам американский лидер.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Глава Белого дома пояснил, что причина кроется в его позиции по нефти и Вооруженным силам страны.

«Россия не стала бы мне помогать, — говорит Трамп. — Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе президентской гонки-2016 в США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее команда решили использовать «российскую карту» в предвыборной борьбе.

Клинтон обвинила Кремль во вмешательстве во внутриполитические дела США, а её противника — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и членов его команды в «связях с РФ». Ни то, ни другое до сих пор вообще никак не доказано.

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