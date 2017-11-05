Москва, 5 ноября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Капитализм и демократия исчезли, уступив место другим, непрозрачным схемам экономики и власти, заявил журналист и создатель организации «Альтернатива» Джульетто Кьеза 5 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM на заседании клуба «София», посвященном судьбе левых движений в России и Европе.

Василий Хромов Красная Весна Джульетто Кьеза

«Капитализм уже мертв, не существует капитализма в том виде, каком мы его изучали. Теперь это монстр, который был создан вне всяких предвидений. Это не шутка. Нет рынка. Весь процесс, который Маркс предвидел, — деньги-товары, товары-деньги — уже не существует. Есть только деньги. Это структура, которая полностью зависит от производства денег. Нужно назвать ее другими словами».

Бороться с этим «монстром», по мнению Кьезы, теперь очень трудно: невозможно точно определить, кто является «хозяином» новой системы. Нам известно лишь несколько имен. Определенно можно сказать только, что с демократией покончено:

«Структура власти Запада, которая охватывает 3,5 млрд человек — это неопределенные 200−300 лиц, которые принимают все решения. Либеральная демократия мертва, аннулирована. 200−300 человек управляют миром — как можно думать, что это демократия?»

Однако слова о «новом мировом порядке» преждевременны. Кьеза утверждает, что часть мира вышла из-под контроля мировой элиты. Так, Китай, Россия, Индия и ряд других стран ведут себя самостоятельно.

«Народы должны увидеть мир в другом свете. Большие альянсы: Китай, Россия, Индия… Большая часть мира не подчинена полностью их [западных элит — ИА REGNUM ] владению. И поэтому я считаю, что нужно создать новый мировой альянс всех сил, что против войны…

Мир вышел из-под контроля. И они [западные элиты — ИА REGNUM ] находятся в нервозном положении. Они ведут себя как сумасшедшие — показатель, что контроль потерян. Они вооружены, имеют планы войны, организуют войну».

По мнению Кьезы, времени для сопротивления западному господству остается очень мало — слишком быстрыми темпами развиваются политический, экономический и иные кризисы. Мир находится на пороге Третьей мировой войны. Однако, если судьба даст достаточно времени, сопротивление необходимо и возможно.

Напомним, что 5 ноября в Москве открылось собрание клуба «София», на котором представители левых движений России и Европы размышляют на тему того, какой должна быть «левая» альтернатива в современном мире.