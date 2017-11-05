Лондон, 5 ноября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. 5 ноября на стадионе «Этихад» был разыгран матч 11-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан».

VirusMaster Панорама стадиона ФК Манчестер Сити

На 19-й минуте атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне открыл счет после великолепного паса Фернандиньо — 1:0.

В начале второго тайма Агуэро реализовал пенальти — 2:0.

Через 15 минут форвард сборной Франции Александр Ляказетт вернул интригу, замкнув передачу Аарона Рамзи — 2:1.

Но на 74-й минуте Габриэль Жезус восстановил разрыв в счете — 3:1.

Статистика матча («МС"/"Арсенал»)

Удары 8/6

Удары в створ 5/3

Владение 58%/42%

Фолы 14/12

На данный момент «Арсенал» идет на 6-м месте с 19-ю очками. «МС» лидирует в таблице с 31-м очком.

Составы на матч:

«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Делф, Отаменди, Де Брёйне, Фернандиньо, Стерлинг, Силва, Агуэро, Сане.

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Коклен, Рамзи, Озил, Ивоби, Беллерин, Джака, Колашинац, Санчес.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Монреаль — 49, Ляказетт — 59, Косельни — 67, Отаменди — 73, Джака — 75, Санчес — 77, Озил — 90.

Голы: Де Брёйне 19 — 1:0, Агуэро (пен) 50 — 2:0, Ляказетт 65 — 2:1, Жезус 75 — 3:1.