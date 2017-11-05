Париж, 5 ноября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. 5 ноября между командами «Ницца» и «Дижон» был разыгран матч 12-го тура Лиги 1. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 40-й минуте итальянский форвард Марио Балотелли реализовал пенальти — 1:0.

Статистика матча («Ницца"/"Дижон»)

Удары 8/12

Удары в створ 6/5

Владение 52%/48%

Фолы 14/9

«Ницца» набрала 13 очков и поднлся на 15-й строчку. «Дижон» опустился на 16-ю позицию с 12-ю очками.

Составы на матч:

«Ницца»: Бенитес, Суке, Ле Маршан, Данте, Жалле, Лис-Мелу, Вальтер, Козьелло, Менди, Балотелли, Плеа.

«Дижон»: Рейне, Джилободжи, Хаддади, Ямбере, Розье, Саммаритано, Марье, Чхачхун, Шека, Тавареш.

Главный арбитр матча: Оливье Тюаль.

Предупреждения: Козьелло — 47, Шека — 66.

Удаления: Балотелли — 89.

Голы: Балотелли (пен) 40 — 1:0.