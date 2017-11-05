Москва, 5 ноября, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Капитализм умирает на наших глазах, заявил писатель, член ассоциации «Альтернатива» Роберто Квалья 5 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM на заседании клуба левых движений России и Европы «София».

Григорий Фадеев Красная Весна Роберто Квалья

Роберто поясняет, что концентрация денег сегодня стала такой большой и сильной, что она может менять любые правила под свои нужды.

«Это — большой кризис капитализма, так как у него есть своя логика, но, по факту, он не работает так, как должен. Концепция свободной конкуренции, например, в моей стране [Италии — прим. ИА REGNUM ] уже, по сути, не существует. Ты не можешь конкурировать с большими игроками.»

Роберто называет идущий процесс «частной централизацией» экономики — то, что делалось в Советском Союзе в интересах народа, теперь делается в интересах новой олигархии. Назвать такую систему «капиталистической» уже нельзя.

Как будет выглядеть новый мир после окончательного падения капитализма, Квалья предположить затруднился. «Наверное, родится новая идея.» Ведь когда любая система рушится — это катастрофа, хаос.

На вопрос о том, можно ли «помочь» капитализму рухнуть, Роберто ответил отрицательно.

«Ни у кого нет столько сил, чтобы изменить курс истории… Сама история поворачивает так, что идеологии и государства почему-то рушатся. Но если система работает — ее нельзя уничтожить. Будет сопротивляться большая часть общества, получающая от ее работы выгоду. Если же система отходит от своих принципов, перестает быть эффективной с точки зрения первоначальных целей — она рушится сама. В этом процессе сложно что-то именно решить»

По словам Роберто, мы видим, что к власти приходит новая олигархия. Она использует демократическую риторику, но это — лишь мантра, почти религиозная, когда «просто повторяется набор слов».

«Нам это не очень нравится… Но очень силен контроль олигархии над основными СМИ, и они могут формировать мышление людей. Мы же пытаемся дать обществу новую перспективу, чтобы в системе присутствовали разные взгляды»

Напомним, что 5 ноября в Москве открылось собрание клуба «София», на котором представители левых движений России и Европы размышляют на тему того, какой должна быть «левая» альтернатива в современном мире.