Брюссель, 5 ноября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. В Брюсселе на 24 часа заключили под стражу экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших советников Женералитата региона. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил представитель федеральной прокуратуры Бельгии.

(сс) George Hodan Арест

«Все пятеро объявленных в розыск сегодня утром (5 ноября) явились в полицию, — заявил он. — Они заключены под стражу».

По его словам, максимальный срок ареста для каталонских политиков, пришедших в полицейский участок добровольно в сопровождении адвокатов, составляет 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после решения властей Каталонии объявить независимость и пресечения этого процесса со стороны Мадрида Пучдемон покинул Испанию, уехав в Бельгию с группой своих соратников. Он и члены его правительства были отстранены от власти, их обвинили в подстрекательстве к бунту против властей страны.

2 ноября суд Испании вынес постановление о выдаче международного ордера на арест Пучдемона и его соратников.

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