Хмельницкий, Украина, 5 ноября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В центре украинского города Хмельницкий в ночь на воскресенье, 5 ноября, произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

The-village.ru Перестрелка

Отмечается, что в помещениях для розыгрыша лотерей произошел конфликт между двумя группами лиц, после чего они открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

«В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различного рода ранения, — говорится в сообщении. — Никто из посторонних граждан не пострадал».

По факту стрельбы были возбуждены уголовные дела. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.