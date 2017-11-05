Киркук, Ирак, 5 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Двойной теракт совершен на севере Ирака. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщили источники полиции региона.

jan Sefti Киркук

Взрывы прогремели в воскресенье, 5 ноября, в квартале Атлас в городе Киркук.

«Смертники использовали заминированные мотоциклы, — говорится в сообщении. — Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало».

В настоящий момент неизвестно, какая террористическая группировка ответственна за нападение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Ираке в провинции Анбар боевик-смертник совершил теракт. В результате взрыва погибли 7 человек, еще 15 получили ранения.

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