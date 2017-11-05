Москва, 5 ноября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В Совфеде заявления президента США о лучших в мире воинах назвали очевидным отголоском теории американской исключительности, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Американский президент Дональд Трамп во время посещения американской военной базы «Йокота» в Японии объяснил, почему Штаты «господствуют в воздухе и море, на суше и в космосе» — «у нас лучшие в мире люди».

«Все эти заявления — очевидный отголосок пресловутой теории американской исключительности», — сказал сенатор.

По мнению сенатора, у истории явно недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Трампа о воинах США, как самых бесстрашных воинах в мире, потому что американцы практически никогда не воевали.

«Не считать же настоящей войной, например, победу над Саддамом Хусейном в 2003 году», — указал он.

Парламентарий надеется, что и в будущем подобного материала не добавится. Человечество вполне обойдется без выяснения, воинов какой страны на самом деле следует считать самыми лучшими в мире, уверен Клинцевич.

Трамп объяснил господство США в мире. «И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира», — заявил президент США.