Санкт-Петербург, 5 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников нескольких торгово-развлекательных центров в разных районах Санкт-Петербурга сегодня, 5 ноября, экстренно эвакуировали из-за оставленных без присмотра подозрительных предметов.

Мвд.рф Полиция

По факту обнаружения бесхозных предметов проводятся проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным очевидцев, торговые комплексы «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, 154, и «Чкаловский» на Чкаловском проспекте, 7, были эвакуированы сегодня около половины второго дня. Незадолго до этого началась эвакуация посетителей и персонала ТРК «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе, 51.

«Из Жемчужной плазы народ в панике выбегал по газонам, порядка шести аварий на перекрестке произошло в это время. Несчастный полицейский ничего не мог с этим столпотворением поделать», — сообщали очевидцы.

«Да уж, неприятная ситуация! В спешке в кинотеатре собирать четверых детей и бежать…», — жалуются посетители «Плазы» и интересуются возможностью вернуть деньги за билеты в кинотеатр.

Торговые комплексы, по информации очевидцев, были оцеплены лентой, приехал ОМОН.

Горожане также сообщают о закрытии нового планетария на Обводном канале.

Добавим, что самая крупная волна анонимных звонков о «заминировании» и последующих эвакуаций с различных объектов в Петербурге была отмечена в начале октября. Так, только 9 октября, пришлось эвакуировать людей и проводить проверку 114 объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всего было выведено из общественных и административных зданий 41,5 тысячи человек.