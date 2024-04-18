Москва, 5 ноября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. За нарушение общественного порядка и участие в несогласованных акциях в центре Москвы задержаны около 250 человек. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Sergey Rodovnichenko ОМОН на работе

Сообщается, что сегодня, а нарушение общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

В пресс-службе пояснили, что большинство задержанных участвовали в несогласованной акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экстремистское движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданное бывшим политиком Вячеславом Мальцевым, 5 ноября готовило резонансные акции экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции.

Данное движение было создано Мальцев для проведения «революции», назначенной на 5 ноября 2017 года. Когда на Мальцева завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества, он успел сбежать во Францию.

3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что раскрыта законспирированная ячейки экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Московском регионе. Все члены ячейки были задержаны.

Утром 4 ноября спецслужбы провели обыски в рамках уголовного дела участников «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).