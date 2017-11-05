Южно-Сахалинск, 5 ноября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В ночь на 5 ноября на береговом комплексе подготовки «Чайво» на газовом месторождении «Сахалин-1» произошла утечка газа. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики России.

На газовом месторождении

Из-за утечки газа на береговом комплексе подготовки «Чайво», который принадлежит консорциуму Exxon Neftegas Limited (проект «Сахалин-1») была снижена подача газа на Комсомольскую ТЭЦ-2 в Хабаровском крае через магистральный газопровод «Оха — Комсомольск — на-Амуре» (ПАО «НК «Роснефть»).

Какое-то время ТЭЦ работала на остаточном газе, а в этот момент персонал переводил часть котлоагрегатов на резервный вид топлива — уголь.

В настоящее время эти работы завершены, потребители Комсомольска-на-Амуре получают энергию в полном объеме.

Выяснилось, что авария произошла на одном из газопроводов малого диаметра, который был оперативно изолирован. В настоящее время задействованы все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления работы. В результатет аварии никто не пострадал.

До конца дня 5 ноября энергетики планируют восстановить подачу газа на Комсомольскую ТЭЦ-2 в полном объеме.