Москва, 5 ноября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В Москве из-за эвакуации посетителей Мега Белая Дача образовался затор из автомашин. Как заявляют водители, быстро выехать уже не удастся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Данюкова ИА REGNUM Здание оцеплено полицией

Машины застряли в рядах на выезде с автостоянки вокруг ТЦ. Около самого ТЦ появился спецтранспорт столичной полиции и собрались сотрудники гипермаркета, покинувшие рабочие места без уличной одежды.

Марина Данюкова ИА REGNUM Сотрудники ТЦ покидают рабочие места

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, посетителям ТЦ Мега Белая Дача в Москве заявили о закрытии магазина «по техническим причинам». Детей, играющих в игровой комнате ТЦ, вывели на открытую площадку возле комплекса. Образовались пробки.

Марина Данюкова ИА REGNUM На территории ТЦ Мега Белая Дача

Ранее 5 ноября в Москве также «по техническим причинам» эвакуировали посетителей ТЦ Атриум.