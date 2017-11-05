В Москве эвакуируют посетителей ТЦ Мега Белая Дача
Москва, 5 ноября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В Москве эвакуируют посетителей гипермаркета Мега Белая Дача. По заявлениям администрации ТЦ, магазин необходимо покинуть «по техническим причинам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
A.Savin
ТЦ МЕГА Белая Дача
Детей, оставленных в игровой комнате магазина, вывели из здания на открытую площадку. Вокруг ТЦ слышны звуки сирен спецслужб. Водители пытаются покинуть территорию торгового комплекса, из-за чего образовался затор.