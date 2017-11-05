Бишкек, 5 ноября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Установление Дней истории и памяти предков, посвященных жертвам Туркестанского (Среднеазиатского) восстания 1916 года — это своеобразный прощальный жест уходящего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, считает кандидат исторических наук, доцент факультета международной политики МГУ Дмитрий Малышев, комментируя для ИА REGNUM новый указ главы республики.

Карта-флаг Киргизии

Эксперт отмечает, что также этот шаг в какой-то может быть обусловлен затянувшимся конфликтом с соседним Казахстаном:

«В какой-то мере это попытка проявить себя перед Россией, хотя на самом-то деле Россия идет на многочисленные уступки Киргизии — долги списывает, поддерживает всячески. И на фоне конфликта с Казахстаном киргизские власти, вероятно, считают, что Россия должна была больше поддержать Киргизию. Россия же поступает правильно — поддерживает определенный нейтралитет».

По словам аналитика, это не те действия, на которые стоит обращать внимание, так как «с формальной точки зрения никакого антироссийского сюжета тут нет».

«Они вспоминают своих соотечественников, погибших в 1916 году, другое дело, что они говорят, что восстание подавлялось российскими войсками. Иногда спорим с коллегами из Киргизии, которые говорят, что это мы подавляли. Я всегда говорю, что была Российская империя, был СССР. Российская Федерация — другое государство, не очень понятно, какая тут связь. Потому не стоит педалировать это событие, тем более доводить до разрыва отношений, это не та ситуация», — уверен историк.

Дмитрий Малышев подчеркивает, что установление памятных дат, посвященных жертвам восстания, не должно стать причиной какой-то агрессии по отношению к русскому населению, тем более, что самим киргизским властям это не выгодно.

«Понятно, что если это будет происходить, то Россия как-то отреагирует, тем более что Киргизия — член ОДКБ и ЕАЭС. И, несмотря на заявления Атамбаева о возможном выходе из ЕАЭС, не думаю, что Бишкек на это пойдет, потому что он сейчас по линии того же ЕАЭС имеет множество привилегий», — говорит доцент факультета международной политики МГУ Дмитрий Малышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года указом президента Киргизии Алмазбека Атамбаева упразднен День Великой Октябрьской Социалистической революции, вместо которого ежегодно 7 и 8 ноября будут отмечаться Дни истории и памяти предков, посвященных «памяти жертв национального восстания киргизского народа в 1916 году и жертв политических репрессий». Ряд российских историков и политических деятелей оценил этот жест как антироссийский шаг, направленный на разжигание межнациональной розни и оправдывающий акты агрессии в отношении русских переселенцев в ходе восстания.

Отметим, что в Киргизии отдельные политики и гражданские активисты используют тему восстания в антироссийской пропаганде.

По словам киргизского эксперта, прокомментировавшего ситуацию ИА REGNUM на условиях анонимности, Алмазбек Атамбаев в данном случае пытается заручиться поддержкой националистически настроенных кругов, однако аналитик уверен, что «эти игры не приведут к негативным последствиям».

Напомним, восстание народов Туркестана в 1916 году произошло из-за их отказа выполнять указ царя Николая II о привлечении населения Туркестанского края к тыловым работам во время Первой мировой войны. В результате восстания погибли тысячи русских переселенцев и местных жителей.