Харьков, Украина, 5 ноября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В центре Харькова вооруженные неизвестные обстреляли автомобиль. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Сообщается, что стрельба произошла примерно в 23:30 4 ноября по местному времени возле одного из домов по Клочковской улице Харькова.

По предварительным данным, неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Audi. Водитель иномарки погиб на месте.

Правоохранительные органы ведут расследование.