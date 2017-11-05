Вашингтон, 5 ноября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Одна из центральных американских газет Washington Post совместно с телеканалом ABC провела социологический опрос на тему популярности нынешнего президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Социологический опрос проводился с 29 октября по 1 ноября, в нем приняли участие чуть более тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5%.

Согласно результатам социологического опроса, после девяти месяцев своего правления Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 70 лет.

Работу Трампа на посту президента США одобряют лишь 37% опрошенных. Совершенно не согласны с его политикой 59%.Почти 2/3 опрошенных считают, что за время своего пребывания на посту президента Трамп «ничего не сделал» или «сделал мало». Более половины респондентов считают, что при Трампе США стали слабее.

55% опрошенных упрекают Трампа за то, что он не выполнил своих предвыборных обещаний.