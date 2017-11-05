Ярославль, 5 ноября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Глава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области Владимир Комяков найден повешенным в своем доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Counselling Трагедия

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 ноября появилась информация об уголовном преследовании главы поселения. В администрацию пришли сотрудники ФСБ. Источник сообщил ИА REGNUM, что речь шла о преступлении коррупционной направленности. Неясно, почему глава поселения остался на свободе.

Пока неизвестно, была ли смерть Комякова насильственной. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства гибели главы.