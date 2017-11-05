Токио, 5 ноября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что японские силы самообороны должны были сбить баллистические ракеты Корейской Народно-Демократической Республики, траектория полета которых проходила над островами Японского архипелага. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает японское агентство «Киодо» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Сообщается, что президент США за последние месяцы в ходе встреч или телефонных бесед с коллегами из Юго-Восточной Азии несколько раз выражал недоумение по поводу решения Токио не сбивать северокорейские баллистические ракеты, пролетавшие в японском воздушном пространстве.

«Почему не сбить ракеты, пролетающие над территорией страны? Это же страна самураев. Я не понимаю этого», — якобы заявлял Трамп, слова которого приводит агентство «Киодо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп сегодня прибыл в Японию в рамках своего азиатского турне. В Японии он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ, а также встретится с императором Акихито.

Северная Корея продолжает развитие своих ядерной и баллистической программ, несмотря на давление со стороны США и их сателлитов. Пхеньян, чувствуя молчаливую поддержку Китая, не намерен сворачивать эти программы и постоянно делает угрожающие заявления в адрес США и Южной Кореи.

Вашингтон отвечает не менее агрессивными заявлениями и проводит масштабные военные учения у берегов КНДР.