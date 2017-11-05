Чикаго, США, 5 ноября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов считает, что темами предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом могут стать ситуация в Сирийской Арабской Республике, борьба с международным терроризмом, ситуация вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом Антонов заявил журналистам сегодня, 5 ноября, в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Антонов отметил, что контакты между лидерами, особенно таких стран, как России и США — всегда полезны.

«Если лидеры сядут вместе и поговорят, у них может очень широкая повестка дня для обсуждения», — сказал российский посол.

По мнению Антонова основной темой предстоящих переговоров Путина с Трампом станет борьба с терроризмом.

«Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать всё, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнётся политический процесс, как его ускорить», — пояснил Антонов.

Также лидеры России и США будут обсуждать проблему КНДР, считает дипломат.

«Ну и находясь в Азии, понятно, какие ещё проблемы. Это проблема КНДР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп направляется в Азию, где он намерен посетить несколько стран, а также принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В этом же саммите примет участие Владимир Путин.

Американским журналистам Трамп несколько раз заявил, что хотел бы встретиться с Путиным и обсудить с ним Северную Корею, Сирию и Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Трампа с Путиным на саммите АТЭС, который пройдёт во вьетнамском городе Дананге, прорабатывается.