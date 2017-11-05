Чикаго, США, 5 ноября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Российская Федерация ведет работу по подготовке иска в американский суд о незаконном блокировании властями США российской дипломатической собственности в этой стране. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил журналистам посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).

Trade Representation Здание российского торгпредства в США

По словам Антонова, российская дипломатическая миссия в США работает с юристами для обращения в суд по поводу захвата российской дипсобственности.

«Работаем аккуратно <…> Работа юристов, она очень деликатна, она требует времени», — сказал Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2017 года власти США закрыли российское торговое представительство в Вашингтоне, его представительство в Нью-Йорке, а также потребовали свернуть работу генерального консульства РФ в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе.

Свои действия США назвали ответом на решение Москвы сократить американскую дипломатическую миссию в России почти в три раза.

Когда все вышеперечисленные представительства были свернуты, США посчитали, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят.

Тем не менее, они, по-прежнему, являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое находилось в аренде.