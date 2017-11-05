Вашингтон, 5 ноября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта предложили $12 млн за то, чтобы их подзащитного выпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что речь идет о залоге в виде недвижимого имущества и страховых активов. Защитники предлагают ограничить передвижения Манафорта по территории США тремя регионами — Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой. Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, в числе которых — «заговор против США». Фигурантов поместили под домашний арест, свою вину ни по одному из пунктов они не признают. Манафорту и Гейтсу также инкриминируют сговор для отмывания финансовых средств и незаконное получение десятков миллионов долларов за лоббирование интересов Украины в 2006—2015 годах. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в адрес Манафорта не имеют отношения к предвыборной кампании в США, а связаны с более ранними событиями. Он также отметил, что в обвинениях не идет речи о каком-либо сговоре с российской стороной.

Деньги за свободу

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