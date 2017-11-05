Якутск, 5 ноября, 2017, 05:13 — ИА Регнум. В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. В богослужении приняла участие делегация Якутии во главе с руководителем региона Егором Борисовым, прибывшая в столицу для участия в мероприятиях Дней Якутии в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СахаМедиа Литургия

СахаМедиа Личная встреча Патриарха Кирилла с Егором Борисовым

В одном из главных храмов России впервые прозвучал якутский язык — на нём совершались литургические возгласы и были прочитаны Деяния апостолов. А песнопения Литургии исполнял в том числе старший концертный хор Детской музыкальной хоровой школы «Соловушка» из г.Нерюнгри.

Таким образом отдана дань уважения 385-летию вхождения Якутии в состав России, реализована инициатива главы РС (Я) Егора Борисова. В начале года он обратился к Патриарху Кириллу с просьбой об организации такой службы в Дни Якутии в Москве, и был услышан. Напомним, что пять лет назад, когда отмечался 380-летний юбилей, служение праздничного молебна в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в столице также возглавлял Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Этим подчеркивается его особо трепетное отношение к якутской земле, где он не раз бывал. По окончании праздничной Божественной литургии Святейший Патриарх обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Патриарх Кирилл благословил якутский народ, отметив его внутреннюю доброту, сердечность, природную чистоту. Именно этих качеств не хватает многим современным людям перед лицом вызовов современной технократической цивилизации. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что сегодня Якутия процветает и интенсивно развивается, выразив благодарность главе региона Егору Борисову и архиепископу Якутскому и Ленскому Роману за их совместный труд на ниве духовного укрепления жизни якутского народа.

СахаМедиа Литургия

По окончании литургии прошла личная встреча Патриарха Кирилла с Егором Борисовым. Последний выразил слова благодарности предстоятелю Русской Православной Церкви за проведение Торжественной праздничной Литургии в Успенском соборе, часть которой впервые за всю историю храма прошла на якутском языке.

«Роль православного духовенства в развитии культуры и просвещения народов Якутии поистине неоценима. Православие роднило и примиряло, становилось тем духовным фундаментом, на котором выстраивалась совместная жизнь разных народов, населяющих Якутию», — отметил глава республики.