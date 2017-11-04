Берёзовский, Свердловская область, 5 ноября, 2017, 02:19 — ИА Регнум. Двойное убийство произошло в посёлке Кедровка Свердловской области, жертвами преступника стали женщины. Подозреваемого удалось задержать, однако мужчина скончался, предположительно, от приступа серьезного заболевания, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области Наряд полиции, который задержал убийцу

4 ноября в продуктовом магазине на улице Привокзальной было найдено тело 57-летней женщины-продавца, неподалеку от нее лежала вторая погибшая женщина. На телах обеих обнаружены множественные резаные раны.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области Магазин, где произошла трагедия

Предположительно, с женщинами расправился неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении. Вооруженного ножом мужчину пытались задержать прохожие.

Им на помощь пришли инспекторы ДПС капитан полиции Александр Иванов и старший сержант полиции Андрей Бархатов, патрулировавшие территорию. Стражи порядка надели на мужчину наручники, однако у него, по предварительным данным, случился эпилептический припадок. Подозреваемый скончался до приезда медиков.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области Жизнь сама покарала убийцу двух женщин

Полковник Горелых отметил, что подозреваемый в этот день вел себя агрессивно. Об этом рассказали его родственники, не успевшие увезти буйного больного в медучреждение. Кадровая служба готовит документы на представление инспекторов ДПС к ведомственным наградам за задержание опасного преступника.

Пресс-служба областного СК сообщила о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела об убийстве двух лиц. На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые судебные экспертизы.

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