Москва, 5 ноября, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Общая численность двух «Русских маршей», состоявшихся в Москве в День народного единства 4 ноября, не превысила 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

ИА Красная Весна «Русский марш» на Октябрьском поле

Отмечается, что в согласованном с властями шествии на юго-востоке столицы приняли участие около 200 человек. Столько же участников собрало шествие, выдвинувшееся от станции метро «Октябрьское поле».

Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии, а также дружинники.

Один из организаторов марша в Люблино Иван Белецкий сообщил о 70 задержанных, пишут «Ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы «Русских маршей» согласовали со столичной мэрией два шествия 4 ноября. Первая акция должна была состояться в районе Люблино, на условленное место пришли около 500 человек. Основным организатором мероприятия выступила некая «Новая правая альтернатива», возглавляемая Юрием Горским.

Полиция не разрешила пронести на марш некоторые флаги и транспаранты экстремистского содержания, после чего организаторы заявили об отказе от проведения марша и призвали собравшихся разойтись. Тем не менее некоторые участники построились в колонну и собирались пройти по улице Перерва.

Участники второго «Русского марша» собирались у станции метро «Октябрьское поле». Сообщалось о 500 участниках.

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