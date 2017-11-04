Москва, 5 ноября, 2017, 02:28 — ИА Регнум. В Москве прошла юбилейная пятая культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В ночь на 5 ноября 270 культурных учреждений столицы заявили, что «Искусство объединяет» и представили посетителям сразу несколько актуальных программ: приуроченные к 100-летней годовщине Октябрьской революции и Дню народного единства и посвящённую Году экологии. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает 5 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь искусств». Площадка на Казанском вокзале

На площадках акции прошло более 350 бесплатных мероприятий. В центре ночной жизни столицы оказались мастер-классы, лекции, концерты, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.

Организаторы акции каждый год ищут новые форматы для презентации культурных и образовательных программ, но некоторые из них повторяются в связи с интересом публики. Так, в 2016 году с большим успехом состоялись музыкальные выступления на трёх вокзалах Москвы. В этот раз уже четыре вокзала стали концертными площадками — на Павелецком, Казанском, Ярославском, а также Киевском вокзалах выступили популярные коллективы из стран бывшего СССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь искусств». Площадка на Казанском вокзале

На Киевском вокзале прошёл концерт питерской группы Oligarkh, чьё музыкальное творчество состоит из сочетания народной музыки и электронных мотивов. На Казанском вокзале звучала неоклассика в исполнении Кирилла Рихтера, в это же время скрипач Роман Минц на Ярославском вокзале исполнял произведения Шостаковича. На Павелецком вокзале выступил камерный оркестр Тарусы, где зрители услышали Бетховена и Моцарта в сопровождении исторических музыкальных инструментов.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь искусств». Площадка на Казанском вокзале

Павелецкий, Казанский и Ярославские вокзалы также стали и местом театрального представления. Здесь прошли премьерные показы спектакля «Чёрное пальто» по рассказу Людмилы Петрушевской. Спектакль был придуман и поставлен художником и режиссером Фёдором Павловым-Андреевичем совместно с хореографом и художницей Диной Хусейн — неоднократным лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска».

«Чёрное пальто» представлено как многожанровое произведение, совмещающее в себе элементы современного танца, постдраматического театра и народного творчества. Место показа спектакля было выбрано неслучайно, так как по сценарию герои истории приезжают в Москву из разных городов.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь искусств». Площадка на Казанском вокзале

Андреевский мост и мост Богдана Хмельницкого стали ещё одними театрально-музыкальными площадками «Ночи искусств». Пешеходные зоны этих крытых мостов, с которых открываются самые красочные виды на Москву, заполнило звучание этнической электронной музыки. На Андреевском мосту знакомили с музыкой монгольских народов, а мост Богдана Хмельницкого запомнился зрителям традиционными финно-угорскими песнями в исполнении ансамбля «Ойме».

В музее-заповеднике «Царицыно», а также Центре документального кино и культурном центре ЗИЛ прошли творческие встречи с известными деятелями искусства. «Ночные встречи» были посвящены москвичам, которые приехали в столицу из разных городов, добились определённого успеха и остались жить в столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь искусств». Площадка на Ярославском вокзале

В акции «Ночь искусств» также принимала участие Третьяковская галерея и её филиалы. Посетителям особенно запомнились шедевры Малевича, Кандинчкого и Шагала на Крымском валу. Москвичи и гости столицы смогли познакомиться с работами 52 художников из разных стран в рамках VII Московской международной биеннале современного искусства.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь искусств». Площадка на Андреевском мосту

Свои двери в ночь отворили также многие театры Москвы. Так, театр «Содружество актёров Таганки» открыл для зрителей служебный вход. Группу посетителей провели по кулуарам театра и посвятили в тайны выпуска премьерного спектакля «Нечистая сила» под руководством Николая Губенко. Это постановка по одноимённому роману.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году «Ночь искусств» в Москве прошла под лозунгом «Время создавать».