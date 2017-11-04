Грозный, 4 ноября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» на своем поле переиграл «Ростов» в матче шестнадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 4 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи в составе хозяев поля стал форвард Аблае Мбенге, который забил единственный мяч на 50-й минуте.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Клуб «Ростов», набравший 18 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 16-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0.

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