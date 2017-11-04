Санкт-Петербург, 4 ноября, 2017, 22:44 — ИА Регнум. К отмечаемому 4 ноября в России Дню народного единства в Санкт-Петербурге приурочили масштабный Фестиваль света. Мультимедийное шоу в формате 3D, посвященное революционным событиям 1917 года, прошло на Дворцовой площади и на Петроградской набережной, у крейсера «Аврора», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийное шоу на Дворцовой площади в рамках Фестиваля Света

На фасад здания Главного штаба проецировались картины, фотографии, кинохронику, связанные с историческими днями 1917 года в Петрограде. Предполагается, что проект «1917» поможет нашим современникам понять людей, которые жили в тот переломный год в России, узнать, как они реагировали люди на революционные события.

На Невском проспекте возникла большая очередь из желающих посмотреть мультимедийное шоу на Дворцовой площади. В итоге всем посетителям Фестиваля света хватило место. Люди с замиранием следили за первой частью шоу, слушали рассказ про события 1917 года, стихи той великой эпохи.

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийное шоу на Дворцовой площади в рамках Фестиваля Света

Тем временем на фасадах Зимнего дворца команды художников из России, Италии, Польши, Франции и Испании представили свои световые изображения, которые сопровождались песнями известных петербургских артистов. Зрители активно подпевали известным хитам и танцевали.

«Я этим городом храним» — строка из песни дала название световому представлению. Принявшие в нем участия лучшие творческие команды Европы работают в разной стилистике: кто-то экспериментирует с цветом, другие же акцентируют форму. Это было не просто шоу, но соревнование: через интернет зрители могли проголосовать за лучший световой спектакль.

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийное шоу на Дворцовой площади в рамках Фестиваля Света

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, несмотря на большое количество людей, давки в толпе и других неприятных инцидентов не было.

Вторая часть фестиваля состоялась на Петроградской набережной, у легендарного крейсера «Аврора», ставшего символом Октябрьской революции. Впервые в истории 3D изображения спроецировали на боевой корабль: крейсер первого ранга «Аврора» до сих пор входит в состав Военно-морского флота России.

На набережную также пришло большое количество людей, но шоу здесь было менее ярким, а сопровождающий его звук — несколько хуже, чем на Дворцовой.

В 22:00 в завершение Фестиваля света на крейсере «Аврора», к восторгу зрителей, состоялся фейерверк.

Организатором праздника выступил комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, по замыслу которого Фестиваль света уже стал заметным событием, привлекающим в город на Неве гостей в так называемый «низкий сезон».

«Мы видим огромный интерес к этому мероприятию не только у россиян, но и у иностранных туристов. Гостиницы Петербурга в эти дни максимально загружены: забронированы 96 процентов номеров <…> Люди специально едут в Петербург, чтобы увидеть это световое шоу», — говорит глава комитета Андрей Мушкарев.

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийное шоу на Дворцовой площади в рамках Фестиваля Света

Те, кто не смог посетить Фестиваль света в субботу, смогут это сделать в воскресенье, 5 ноября, с 19 до 23 часов на Дворцовой площади, и у «Авроры» — с 19 до 22 часов.

Планируется, что за два дня на петербургском Фестивале света побывает до 1 миллиона гостей.

Напомним, впервые Фестиваль света был проведен на площади у Александринского театра. Затем он прошел на Исаакиевской площади и у стадиона «Санкт-Петербург Арена». С каждым разом это событие посещает всё больше петербуржцев и туристов, петербургский фестиваль уже вошел в международный культурный календарь. В этом году на Фестиваль света аккредитованы более пятидесяти СМИ, в числе которых 20 ведущих зарубежных компаний.