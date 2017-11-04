Дейр-эз-Зор, Сирия, 4 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В Дейр-эз-Зоре развернуто отделение российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщает в субботу, 4 ноября, Минобороны РФ.

Mil.ru Дейр-эз-Зор

«В городе Дейр-эз-Зор развернуто отделение Центра по примирению враждующих сторон, — говорится в сообщении. — Офицеры центра проводят мониторинг гуманитарной обстановки в освобождённых районах провинции Дейр-Эз-Зор на левом берегу Евфрата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Дейр-эз-Зор около трех лет находился в блокаде террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишь в сентябре текущего года армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду города.

В начале ноября армия Сирии и ее союзники полностью освободили город от членов незаконных вооруженных формирований.

Читайте также: В ООН заявили о гибели женщин и детей при авиаударе в Дейр-эз-Зоре

А также: СМИ сообщили о победе армии Сирии над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре