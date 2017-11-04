Нижний Новгород, 4 ноября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в рамках Ночи искусств прошли десятки мероприятий, среди которых персональные выставки российских художников, интерактивные экскурсии и мастер-классы, спектакли, рассчитанные на аудиторию самых разных возрастов, фестиваль пирогов и песенный флэшмоб в метро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Гости праздника

Андрей Репин ИА REGNUM Фестиваль пирогов

Проведение ночи искусств совпало с празднованием Дня народного единства.

В рамках праздника студенты нижегородского музыкального училища устроили музыкальный флэш-моб в нижегородском метро.

Андрей Репин ИА REGNUM Песенный флэшмоб

Прямо на платформе станции «Горьковская» они исполнили около десятка композиций советских, российских и зарубежных авторов, среди которых современная обработка известнейшей в России песни «Жили у бабуси два веселых гуся» и попурри из песен «Жил отважный капитан», «Веселый ветер» и «Yellow submarine».

Также в этот день в Нижегородской филармонии состоялся благотворительный концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель Юрий Башмет).

На площади Минина и Пожарского был организован фестиваль пирогов, на котором были представлены блюда русской, татарской, чувашской кухни. Здесь же зрители могли познакомиться с образцами национальных костюмов народов, населяющих Нижегородскую область.

Андрей Репин ИА REGNUM Национальные костюмы

На сцене был организован концерт национальных коллективов.

Нижегородский театр драмы представил спектакли «Гранатовый браслет» по произведению А. Куприна и «Мещане» по пьесе М. Горького, а центр культуры рекорд — балетный перфоманс от нижегородского хореографа Марии Лутошкиной.

Андрей Репин ИА REGNUM Татарский ансамбль

По данным регионального министерства культуры, всего в в рамках Ночи искусств в Нижегородской области должно пройти около 1,5 тыс. различных культурных мероприятий.