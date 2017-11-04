* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 4 ноября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетевшие с территории России, поразили объекты террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Абу-Кемаль. Видео бомбардировки позиций боевиков обнародовано пресс-службой Минообороны РФ на портале YouTube.

Mil.ru Самолёты Ту-22М3 осуществляют бомбардировку

На короткой видеозаписи видно, как осуществляется взлет ракетоносцев и бомбометание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор самолеты РФ практически каждый день совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии.

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