Пятигорск, Ставропольский край, 4 ноября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в ставропольском Пятигорске присоединился к общероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор музея Ирина Сафарова, всего в акции приняли участие около 300 человек.

Pyatigorsk.org «Лермонтовский бенефис» в Пятигорске

Одним из центральных событий «Ночи искусств» стала музыкальная программа «Музыкальный Колумб Кавказа» — в доме композитора Александра Алябьева, посвященная 230-летию со дня его рождения. Программу подготовили студенты Ставропольского краевого музыкального колледжа имени Сафонова, и посвятили этой дате.

Вторая часть программы проходила на основной территории музея имени Лермонтова.

«У нас были открыты отделы «Лермонтов на Кавказе» и «Домик Лермонтова», вход в музей сегодня был свободным. Также состоялась интерактивная программа — «В гостях у поручика Лермонтова»: наши сотрудники подготовили квест, в котором приняли участие и взрослые, и дети. В ходе квеста нужно было исполнять задания, отвечать на вопросы — для участников были предусмотрены призы», — рассказала Ирина Сафарова.

Также гостям музея была предоставлена возможность поучаствовать в фотосессии — сфотографировать с персонажами лермонтовской эпохи или даже переодеться в костюмы первой трети XIX века.

В ходе акции можно будет увидеть уникальные экспонаты, предоставленные государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником («Недаром помнит вся Россия»): осколки ядер, картечь, штандарты и подлинное обмундирование солдат русской и французской армий.

Сегодня же днем, как сообщало ИА REGNUM, в музее проходили мероприятия Фестиваля национальных литератур народов России, на который съехались литераторы из разных российских городов, в том числе из всех кавказских республик. В рамках фестиваля состоялась акция «Лермонтовский бенефис»: прозвучали произведения Лермонтова как на русском языке, так и в переводах на национальные языки.

«Много говорили о дружбе народов, о взаимопроникновении культур, литературы, о том, что такие акции нужны — нам всем нужно общаться. Связующей темой была тема единства, в том числе — сближения литературы и искусства. И сегодня мы все ощутили это единство», — отметила директор музея.