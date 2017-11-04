Тамбов, 4 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Тамбовщина отмечает сегодня День народного единства. Этот праздник уже стал неотъемлемой частью жизни россиян. Митинги, шествия, народные гулянья проходят в каждом уголке региона. А в областном центре праздник объединил более 17 тысяч человек, которые собрались на площади Музыки. Вместе с жителями области в праздновании Дня народного единства принял участие губернатор Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Празднование Дня народного единства в Тамбове

Глава региона отметил, что сегодняшний праздник стал одним из символов возрождения России, символов возврата к традициям.

«Несмотря на расстояние и часовые пояса мы, граждане Великой России, сегодня вместе. Мы празднуем День народного единства. Он сплачивает людей, искренне любящих свою страну, гордящихся ее великой историей, — подчеркнул Александр Никитин. — Объединяющая его роль и в том, что в один день отмечаются светский государственный праздник и важнейший православный праздник — День Казанской иконы Божией Матери. Вера, уважение к вековым национальным традициям имеют огромное значение для русского народа».

Он отметил, что в этот день особенно радостно видеть среди участников мероприятия многих молодых людей. «Именно с вами мы связываем самые смелые планы, и я уверен, что вы оправдаете наши надежды. Вы — лицо России, устремленной в будущее. Совсем недавно в Сочи проходил 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Наши тамбовские ребята представили себя самым лучшим образом, заслужили слова искреннего восхищения от всех гостей фестиваля. Каким станет наше будущее? Очень важно, чтобы оно было мирным и было связано с созиданием, основано на традиционных ценностях», — сказал губернатор.

Александр Никитин вспомнил слова полководца Александра Суворова, который сказал: «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем», и поздравил всех с праздником, пожелав благополучия и новых успехов на благо России и Тамбовщины.

Обратились к собравшимся и представители тамбовской молодежи, которые с воодушевлением поделились впечатлениями от прошедшего в Сочи фестиваля.

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов показал, что мы все едины. Студенты и молодёжь из 150 стран были на одной площадке, мы знакомились, общались. И я поняла, что молодёжь мира не так уж и сильно отличается друг от друга. У нас общая цель — мир и согласие всех нас, — говорит участник фестиваля Алина Рыбина. — 4 ноября, День народного единства — один из значимых праздников в истории России, доказавший силу единения народа. Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу патриотического воспитания подрастающего поколения, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине».

Масштабные праздничные гулянья проходят сегодня на площади Музыки с самого утра: конкурсы, выставки, мастер-классы и, конечно, большой праздничный концерт. Поучаствовать в спортивном состязании предложили тамбовчанам футболисты ФК «Тамбов». Желающих забить гол звездам тамбовского спорта оказалось много. А тамбовская молодежь придумала сделать большую интерактивную открытку, на которой жители оставляют свои поздравления с праздником и яркие отпечатки ладоней как символ единства. Собравшиеся на площади Музыки могут оценить работы юных талантов Тамбовщины на специально организованной выставке. На Набережной всех желающих согревают полевые кухни с кашей и чаем.

Большим сюрпризом для всех стало выступление специального гостя праздничного концерта — крымчанки Анжелики Ютт. Обладательница красивого голоса известна тем, что покорила мир необычным исполнением гимна России. Вокалистка спела его не в торжественной, а лирической манере, в стиле соул. Благодаря гостье и тысячи тамбовчан сегодня открыли для себя красоту и мелодичность российского гимна.