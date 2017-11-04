Барселона, Испания, 4 ноября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Демократы в Каталонии должны объединиться и пойти единым списком на выборы, которые пройдут в регионе 21 декабря. Об этом написал экс-глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Это момент, когда все демократы должны объединиться, — написал он. — За Каталонию, за свободу политических заключенных и за республику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 г. парламент Каталонии одобрил резолюцию о независимости региона от Испании, после чего официальный Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии, отстранил от должностей все региональное руководство и назначил досрочные выборы на 21 декабря.

Члены бывшего правительства Каталонии уже задержаны, однако экс-главе Женералитата Пучдемону удалось перебраться в Бельгию.

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