Калининград, 4 ноября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. На Калининградской ТЭЦ-2 в ночь на 4 ноября произошло аварийное отключение первого блока. Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте Минэнерго России.

K. Lyudmila S Калининградская ТЭЦ-2

«4 ноября в 00:04 по местному времени (01:04 мск) действием технологических защит произошло аварийное отключение Блока № 1 Калининградской ТЭЦ-2, принадлежащей АО «Интер РАО-Электрогенерация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы. При этом энергопотребители в Калининградской области не пострадали, поскольку в работе находится второй энергоблок

«Плановое время устранения аварийной ситуации — 19:00 мск», — говорится в сообщении.