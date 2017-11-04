Севастополь, 4 ноября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Севастополе 4 ноября после реставрационных работ открыт для посещения музейно-выставочный комплекс на Константиновской батарее, на входе в Севастопольскую бухту. Открытие приурочено ко Дню народного единства и началу работы первого туристского форума «Севастополь. Возвращение…», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Константиновская батарея

«Символично, что первый туристский форум в Севастополе открывается в Константиновской батарее, которая недавно была восстановлена силами Русского географического общества (РГО). Эти стены видели кровь героев, которые защищали город в первую и во вторую обороны Севастополя. Важно, что мы можем показать эти стены гостям, которые приезжают к нам», — сказал глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как сообщил представитель РГО в Севастополе Владимир Воробьев, батарею восстанавливали по историческим чертежам, которые были получены в центральном архиве ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. На восстановление здания, казематов и организацию выставки — первого этапа реконструкции — было израсходовано 780 млн рублей. «Первая очередь — это смотровая площадка, цокольный этаж, переход и экспозиция, вторая очередь — это вся остальная территория, второй этаж с наполнением и причалы», — сказал он. Второй этап — дальнейшее развитие экспозиции.

В музейном комплексе посетители могут ознакомиться историей морской крепости, эпизодами отражения противника первой двух оборон Севастополя, выставлены военные артефакты и оружие, найденные на территории батареи.

Константиновская казематированная батарея была заложена русским полководцем Александром Суворовым в 1794 для отражения вражеских кораблей на входе в Севастопольскую бухту. Батарея защищала город от ударов противника во время первой обороны Севастополя в 1854—55 годах и осады города немецкими войсками в 1941—1942 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, Константиновская батарея была передана РГО на праве безвозмездного пользования в октябре 2014 года.