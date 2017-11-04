Москва, 4 ноября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации в Сирии может стать одной из главных тем возможной встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более менее продолжительного общения», так как есть много тем для обсуждения.

Песков добавил, что сирийский вопрос, как тема возможной встречи, «согласовывается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что собирается принять участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, где может состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава США подчеркнул, что это будет «важная встреча», на которой можно было бы обсудить вопросы Украины, Сирии и Северной Кореи.

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