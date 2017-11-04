Калуга, 4 ноября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Порядка 1 тыс. калужан и гостей областного центра собрались в День народного единства 4 ноября на Театральной площади Калуги, став участниками культурно-развлекательной программы «Наш дом Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Праздник в Калуге

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города, народные самодеятельные коллективы и фольклорные ансамбли. Были исполнены вокальные и хореографические композиции, отображающие разнообразие культурных традиций многонациональной России.

Пресс-служба правительства Калужской области Праздник в Калуге

Празднования также проходят в калужском городском досуговом центре, гдена спортивно-развлекательную программу «Когда мы едины — мы непобедимы!» собрались семьи и детьми. Помимо состязаний в центре прошёл мастер-класс по чеканке монет, организованный клубом исторической реконструкции «Дружина «Рысь».

В Тарусе празднования Дня народного единства начались соткрытия трёхдневного III Тарусского гастрономического фестиваля «Тарусская застолица». Организаторы подготовили обширную программу, цель которой — познакомить участников праздничного застолья с особенностями национальных кухонь разных стран и народов. Также для гостей подготовили программу «Веселый разгуляй!», проводились конкурсы, выступали народные ансамбли.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, подготовили и в калужском наукограде Обнинске. В городском Дворце Культуры представили программу «Мы дети России». Гостей познакомили с делегатами от Обнинска, участвовавшими в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Народные гуляния, выступления местных самодеятельных артистов проходят в этот день во всех муниципалитетах региона.

Отметим, в преддверии праздника депутаты Законодательного собрания Калуги, члены молодежного парламента и молодежного правительства области встретились с представителями национальных общественных объединений региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Праздник в Калуге

Открывая встречу, спикер областного парламента Виктор Бабурин заявил:

«Крепость России в том, что мы научились строить межнациональные отношения, причём очень давно. Если в других странах часто возникают межрелигиозные проблемы, то у нас на этой почве нет никаких конфликтов. Что нужно для того, чтобы все народы жилили в мире и согласии? Надо просто уважать друг друга. Составляющая часть этого — соблюдение законов, правил и норм поведения, уважительное отношение к традициям всех народностей».

На встрече выступили и представители диаспор области. Так, член Союза армян России Лала Сукиасян заявила, что организация, которую она представляет, не только поддерживает соотечественников, но и выстраивает дружеские отношения с другими национальными диаспорами.

«Наша сила в нашем многонациональном братстве. Наше мирное сосуществование основанное на взаимоуважении является залогом единства страны», — подчеркнула Сукиасян.

Руководитель объединения украинцев в калужском регионе Виктор Витковский поделился опытом культурного взаимодействия в рамках празднования юбилея воссоединения Украины с Россией.

Представитель азербайджанской автономии Иса Байрамов и член дагестанской ассоциации Султан Шахбазов рассказали участникам встречи о значении русского языка в выстраивании межнационального диалога.

«В Дагестане имеется 33 коренных национальности. Это усложняет наше объединение. Но акцент на русский язык — язык межнационального общения позволил нам добиться в этом вопросе успеха. Мы единый народ и все наши мероприятия направлены на укрепление единства. Все мы ассоциируем себя с калужским регионом и считаем себя калужанами», — сказал Шахбазов.

Представитель центра немецкой культуры Андрей Кениг рассказал о работе школы по изучению немцами русского языка. Член молодежного парламента области Эвелина Володина предложила провести молодежную конференцию по вопросам межнациональных отношений. Глава областного парламента Виктор Бабурин поддержал инициативу. Конференция по межнациональным отношениям намечена на февраль 2018 года.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области проживают представители представители свыше 120 национальностей, которые входят в 15 национально — культурных объединений.