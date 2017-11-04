Москва, 4 ноября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в компании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета Муфтиев России, председателя духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина, Пандито Хамбо Ламы, главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева, епископа Егорьевского, викария патриарха Московского и Всея Руси, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона, мэра Москвы Сергея Собянина посетил выставку «Россия, устремленная в будущее», которая открылась в Манеже.

Kremlin.ru Владимир Путин на выставке «Россия, устремлённая в будущее»

В одном из залов экспозиции, авторы выставки пытаются создать образ человека будущего. Гости выставки могут на интерактивном экране выбрать три, на их взгляд, главные качества, которыми должен обладать человек будущего.

Среди предложенных вариантов: любовь, высокий профессионализм, мужество, семья, кротость и другие.

Итоги своеобразного голосования подведет компьютер и представит возможный портрет российского гражданина в будущем.

Организаторы объяснили Путину суть этой части экспозиции, и российский лидер выбрал на экране три качества: любовь, доброту и милосердие.

Затем Путин в сопровождении духовных лидеров детально осмотрел выставку.