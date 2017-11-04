Ижевск, 4 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Удмуртии 4 ноября отмечают двойной праздник: День народного единства и 97-я годовщина государственности республики. Для гостей и жителей Ижевска организовано множество мероприятий, сообщает ИА REGNUM.

Www.udmurt.ru Глава Удмуртии Александр Бречалов делает селфи со сцены на Центральной площади

В 11 часов на Центральной площади начались выступления творческих коллективов республики. Собравшихся на митинге-концерте поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Дорогие друзья! Хочу поздравить вас с Днем народного единства и с 97-й годовщиной государственности Удмуртии! Я всегда подчеркиваю, что для меня как для гражданина День народного единства особенно важен. Он как никакой другой праздник подчеркивает единство и сплоченность нашего многонационального народа», — сказал глава республики.

Также присутствующих приветствовали депутат Государственной думы РФ Алексей Загребин и президент ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова. Со словами поздравления выступили Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и муфтий республики Фаиз-хазрат Мухамедшин.

На площади в мобильных печках пекут национальные пирожки — перепечи и удмуртские оладьи — табани, которые может попробовать любой желающий. Много людей привлекла семейная игровая площадка «Полосатый рейс». Забеги мам с колясками, мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов напоминают жителям города о правилах безопасного передвижению с детскими колясками на дорогах. Специальным гостем праздника станет лауреат международных и всероссийских конкурсов автор-исполнитель Анна Сизова (Москва).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в преддверии Дня народного единства жители Удмуртии приняли участие в историко-культурной акции «Большой этнографический диктант». В Ижевске в акции принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, Удмуртия в 2018 году организует целый ряд подобных мероприятий, нацеленных на более глубокое понимание истории и культуры всех проживающих здесь национальностей.