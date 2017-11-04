Челябинск, 4 ноября, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Челябинская область 4 ноября вместе со всей страной отпраздновала День народного единства. В регионе прошло или состоится в ближайшее время более 500 праздничных мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator74.ru День народного единства в Челябинске

Главной площадкой праздника стала пешеходная Кировка в центре Челябинска. Здесь состоялся традиционный митинг-концерте. Акция объединила, по разным оценкам, от трёх до четырёх тысяч человек.

Участников митинга с праздником поздравили первые лица региона. Губернатор Борис Дубровский отметил: «Сегодняшняя история делает России новые вызовы. И мы на них достойно отвечаем, и будем отвечать».

Примечательно, что на митинге не обошлось без провокации. После торжественных речей один из пожилых граждан прорвался к трибуне, где был губернатор, и стал говорить о том. что во времена Советского Союза всё было хорошо, а сейчас всё плохо.

Охранники пытались прекратить его внеплановый доклад. Однако, как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, Дубровский вмешался в ситуацию и поддержал разговор с гражданином. «Дальнейшее общение пошло в более спокойном ключе», — отметил Федечкин

После торжественных речей перед собравшимися выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы города. Кроме того, на других площадках города все желающие могли посмотреть реконструкцию исторических событий, а также принять участие в викторинах и конкурсах на историческую тематику.