Новосибирск, 4 ноября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Новосибирск День народного единства начал с молебна. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шествие и молебен, посвященные празднику в честь Казанской иконы Божией Матери, прошёл в соборе Александра Невского. На службе присутствовал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Банк России Новосибирская область

В то же время площадь Ленина стала центром национального объединения различных традиций и культур с песнями, танцами и угощениями. По официальным данным, в регионе проживает более 100 национальностей.

В сквере перед Новосибирским театром оперы и балета развернулись три основные площадки: сцена, где проходил концерт различных творческих коллективов; интерактивная площадка с театрализованными играми и обрядами; и гастрономическая площадка, на которой были установлены 11 павильонов с национальными угощениями русской, украинской, татарской, армянской и казахской кухонь.

На фольклорно-этнографическом фестивале выступили ансамбль песни и танца «Чалдоны», исполнители национальных культурных центров и Государственного академического Сибирского русского народного хора, а также коллективы колледжа культуры и искусств.

А гастрономическая площадка радовала пловом, люля-кебабом, лепешками, котлетами по-киевски, хачапури по-менгрельски, баварскими колбасками и другими кулинарными изысками, согревая при этом гостей горячим чаем.

На праздничных мероприятиях побывали и первые лица области и города: врио губернатора Андрей Травников, мэр муниципалитета Анатолий Локоть, а также полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Мы возвращаемся к тем историческим событиям и к тем датам, которые были в нашей истории. Когда мы все вместе — мы непобедимы», — сказал Сергей Меняйло.

«Мы жители огромной страны, все разные, но мы дружны и едины, и сила многонациональной России — в дружбе народов», — добавил Андрей Травников.

Несмотря на то, что погода сегодня, 4 ноября, в Новосибирске была совсем не праздничной: было хотя и тепло, но моросил дождь, иногда переходящий в мокрый снег с ветром, на мероприятии в честь Дня народного единства побывали более 20 тысяч новосибирцев и гостей города (по данным правоохранительных органов).

В завершении праздничного дня в Новосибирске прошёл массовый многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — в хороводе участвовал и народный артист России Олег Газманов. После чего начался его совместный с группой «Эскадрон» концерт.

Читайте также: За концерт Газманова в Новосибирске бюджет заплатит 1,9 млн рублей

Послушать и посмотреть в живую праздничный концерт на площади Ленина остались около пяти тысяч новосибирцев. А вот салют начался почти на пять минут раньше запланированного, но от того, как говорят очевидцы, менее красивым он не стал.

На этом развлечения для новосибирцев не закончились — День народного единства плавно перешёл в «Ночь искусств». Всероссийская акция в 2017 году приурочена ко Дню народного единства. С 21.00 до 22.00 часов по местному времени желающих ожидает экскурсия по филармонии, где они смогут поучаствовать в литературном и историческом квестах, посмотреть выставку ремесел и старинных инструментов и т.д. Завершится программа концертом Кубанского казачьего хора.

Как уточнили ИА REGNUM в филармонии, на все интерактивные площадки вход свободный, а вот на концерт Кубанского казачьего хора, попадут только счастливые обладатели пригласительных билетов.

Всего в День народного единства на территории Новосибирской области прошло более 30 мероприятий.