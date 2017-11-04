Грозный, 4 ноября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить новый iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Об этом Кадыров написал сегодня, 4 ноября, в своём Instagram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Кадыров написал, что новый iPhone X ему подарила чеченская команда КВН. Видимо, не нуждаясь в подарке, Кадыров решил разыграть новый гаджет от Apple на конкурсе.

«Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — написал Кадыров о подарке, сделанном ему чеченской командой КВН.

Кадыров предложил своим подписчикам сложить стихотворение о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

«Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя», — написал Кадыров.

Напомним, на волне искусственного ажиотажа вокруг нового смартфона iPhone X в СМИ появилась информация, что у Кадырова якобы одного из первых в России появился новый гаджет.

«Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — ответил на это Кадыров в своем Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продажи iPhone X в России стартовали 3 ноября. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысячи рублей.